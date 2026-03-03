Giornale di Brescia
Scontri a Bagnoli per l'America's Cup, poliziotto ferito

NAPOLI, 03 MAR - Un poliziotto è stato ferito alla testa nello scontro con i manifestanti all'esterno della Municipalità di Bagnoli dove sta iniziando la seduta di Consiglio comunale speciale con il sindaco Manfredi sulla Coppa America. L'agente è stato ferito nello sfondamento da parte dei circa 100 manifestanti della prima barriera di agenti. Le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, hanno intanto fermato uno dei manifestanti che ha divelto una delle transenne di metallo che chiude l'edificio dall'esterno. Chi sta protestando espone cartelli contro le decisioni del Comune sulla competizione e i lavori programmati sul litorale. Tra gli slogan 'America's pacco', 'Il popolo non ha il mare...guardino le ragate', 'Una colmata di menzogne' e 'Bagnoli non è mai stata in vendita, solo un furto poteva poratrcela via'.

