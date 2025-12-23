Sconfitta per Trump, la Corte Suprema vieta le truppe a Chicago

WASHINGTON, 23 DIC - Sconfitta per Donald Trump. La Corte Suprema americana ha respinto la richiesta di schierare i soldati della Guardia Nazionale in Illinois e in particolare a Chicago, nonostante le forti obiezioni delle autorità locali. Lo riporta Nbc news. La decisione ha visto i sei giudici conservatori della Corte Suprema divisi, con tre a favore e tre contrari al dispiegamento delle truppe. I tre giudici liberali si sono schierati con i contrari.