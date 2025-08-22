Scomparso giovane a Trieste, ricerche da ieri sera

TRIESTE, 22 AGO - Da ieri sera sono in corso le ricerche di un giovane, Massimiliano Giannella, di 26 anni, di Trieste, allontanatosi dall'abitazione della madre, nella zona dello Stadio. Sono stati i genitori a denunciarne la scomparsa. Le ricerche sono coordinate tecnicamente dalla Polizia ma la regia è affidata alla Prefettura. In passato Giannella si era già allontanato senza lasciare traccia per poi ricomparire, ma questo caso viene giudicato più serio degli altri. Il giovane è domiciliato ad Altura, dove vive da solo.