Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scomparso giovane a Trieste, ricerche da ieri sera

AA

TRIESTE, 22 AGO - Da ieri sera sono in corso le ricerche di un giovane, Massimiliano Giannella, di 26 anni, di Trieste, allontanatosi dall'abitazione della madre, nella zona dello Stadio. Sono stati i genitori a denunciarne la scomparsa. Le ricerche sono coordinate tecnicamente dalla Polizia ma la regia è affidata alla Prefettura. In passato Giannella si era già allontanato senza lasciare traccia per poi ricomparire, ma questo caso viene giudicato più serio degli altri. Il giovane è domiciliato ad Altura, dove vive da solo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario