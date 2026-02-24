Giornale di Brescia
Scomparso da Vicenza, giovane ritrovato a Trieste dopo presunto rapimento

TRIESTE, 24 FEB - Un giovane, di 24 anni, di origine bosniaca, è stato soccorso a Basovizza (Trieste) perché trovato in strada, ferito, in maniera non grave. La Sores, la centrale dell'emergenza sanitaria, notando che il giovane sembrava essere stato picchiato, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Dunque, sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. Secondo quanto riportato dal sito Trieste All News, il giovane sarebbe stato rapito a Schio (Vicenza) e successivamente abbandonato nel capoluogo giuliano. La scomparsa era stata denunciata nella giornata di ieri e subito i Carabinieri hanno avviato ricerche riuscendo a rintracciarlo in breve tempo. Il giovane potrebbe essere stato caricato con forza su una jeep da due individui, in pieno giorno. Una scena alla quale avrebbero assistito due persone. Quando è stato ritrovato, molte ore dopo il sequestro, il giovane è stato trasportato, in codice verde, all'ospedale di Cattinara perché gli fossero curate le ferite, tra cui un trauma facciale. Sulla vicenda c'è uno stretto riserbo; le indagini sono condotte dai carabinieri di Vicenza, in coordinamento con l'autorità giudiziaria.

