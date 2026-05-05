Scomparso da oltre sei anni, identificato attraverso ossa trovate un anno fa

- LECCO, 05 MAG - Era scomparso più di 6 anni fa. Nessuna traccia, fino al ritrovamento di resti umani, oltre un anno fa sui monti della provincia di Lecco. Ora la certezza: quelle ossa - trovate il 31 marzo del 2025 in un casolare di Presallo, a Vendrogno (Lecco), sopra Bellano - sono di Osvaldo Lanfredini, classe 1969, camminatore appassionato di montagna. Dal 20 gennaio del 2020 di lui non si sapeva più nulla: era scomparso poco prima dell'inizio dell'emergenza Covid. Vane tutte le ricerche. A lanciare l'allarme erano stati alcuni colleghi di lavoro, non vedendolo più da quasi un mese si erano preoccupati, e così il 17 febbraio del 2020 era scattata la segnalazione, con l'appello della Prefettura, era arrivata anche una troupe di 'Chi l'ha visto?'. L'uomo era uscito di casa senza il cellulare. Il telefonino avrebbe permesso di avere qualche indicazione sugli spostamenti. Nulla di nulla, fino al marzo dello scorso anno, quando erano state trovate delle ossa in un'area boschiva, vicino ai resti di casolari abbandonati. Lanfredini era originario di Vegno, frazione di Crandola (Lecco), in Valsassina.