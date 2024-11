Scomparso ad Halloween, trovato il corpo del 25enne Gino Panaia

MILANO, 07 NOV - E' di Gino Panaia, il 25enne scomparso la notte di Halloween, il corpo recuperato dai Carabinieri della Stazione di Binasco con i Vigili del Fuoco. E' quanto hanno confermato i Carabinieri che lo hanno recuperato nel Naviglio Pavese, nel tratto tra Casarile (Milano) e Rognano (Pavia). La notte tra giovedì e venerdì, Panaia veva trascorso la serata con gli amici in un locale a Zibido ed era stato ripreso dalle telecamere del locale per l'ultima volta in piena notte mentre si allontanava sul suo scooter. Lo scooter del giovane milanese del quartiere Barona - che si era recentemente trasferito a Zibido - è stato trovato ai margini di un campo con il frontalino quasi divelto, ma nessun altro grosso segno di incidente. Il casco bianco era 20 metri più in là. Il giubbotto e una sola scarpa erano invece a 500 metri di distanza, lungo la strada che porta all'ingresso della cascina Casiglio. Poi è stato trovato il portafogli, ma non il telefonino.