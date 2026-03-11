Scomparsa nel Foggiano, si cerca anche nei pozzi e nei casolari

FOGGIA, 11 MAR - A dieci giorni dalla scomparsa, continuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo. Anche oggi le ricerche si concentrano lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, tra i terreni, nei casolari abbandonati, negli anfratti e nei pozzi. Le ultime notizie della giovane donna risalgono alla tarda mattinata di lunedì 2 marzo, precisamente alle 12,47, quando Elena risponde alla telefonata dell'amica che ne ha poi denunciato e che le dice di essere preoccupata per il suo mancato rientro dopo essersi allontanata a bordo di un'auto scura guidata da un uomo dal luogo dove si trovavano lungo la statale 16. Elena risponde, scambia poche parole con l'amica, ma poi la chiamata si interrompe e quando riprova a contattarla, il cellulare della 21enne squilla a vuoto. Sarà ritrovato dalla polizia a circa tre chilometri di distanza, abbandonato lungo il ciglio della strada all'altezza di borgo La Rocca. Così come verrà ritrovato anche un giubbotto di pelliccia bianco che la ragazza ha lasciato sul luogo dell'ultimo avvistamento. La Procura di Foggia ha aperto fin da subito un fascicolo d'inchiesta sulla scomparsa della giovane donna. Nella denuncia di scomparsa, l'amica fa riferimento anche ad un'altra circostanza avvenuta qualche giorno prima, ovvero la presenza di un uomo straniero che le avrebbe minacciate pretendendo denaro. Sull'uomo si starebbero concentrando gli accertamenti degli investigatori. Le due donne, come ogni giorno da una settimana circa, avevano raggiunto la statale 16, nel Foggiano, da Canosa di Puglia, nella provincia Bat, dove risiedono insieme in un appartamento preso in fitto.