Scomparsa da una settimana, si cerca una 48enne a Sulmona

SULMONA, 05 FEB - Non si hanno più notizie dal 30 gennaio scorso di una donna di 48 anni di Sulmona. Mary D'Artista lavorava in una Rsa e di lei, improvvisamente, non si è saputo più nulla: non risultano neppure tracce informatiche o telefoniche. La sua auto è stata trovata parcheggiata in città, con diversi suoi oggetti personali all'interno. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Sulmona che ha affidato le ricerche alla polizia. Un appello sui social è stato lanciato nelle ultime ore da una parente residente nel vicino Comune di Raiano, dove lo scorso anno era morto uno zio materno della donna, vittima di un tragico incidente domestico. Mary D'Artista aveva già perso i genitori e un altro parente, sacerdote, morto prematuramente.

Argomenti
SULMONA

