Scompare Richard Lugner, il 'Mr. Opernball' austriaco

VIENNA, 12 AGO - E' scomparso Richard Lugner, illustre imprenditore austriaco noto come "Mr. Opernball" per il suo ruolo nel portare Stars internazionali al celebre Ballo dell'Opera di Vienna. Lugner è venuto a mancare all'età di 91 anni. Secondo quanto riferito dai familiari all'agenzia di stampa austriaca, Lugner è morto lunedì mattina nella sua villa a Vienna-Döbling, nonostante i tentativi di rianimazione. Nelle ultime settimane, l'imprenditore aveva lottato contro alcuni problemi di salute, tra cui un intervento al cuore a luglio e forti dolori alla schiena che lo avevano costretto su una sedia a rotelle in una delle sue ultime apparizioni pubbliche. Lugner si era guadagnato il soprannome di "Mr. Opernball" per il suo ruolo nel portare al prestigioso evento viennese attrici del calibro di Melanie Griffith, Sophia Loren, Pamela Anderson, Claudia Cardinale, Jane Fonda e l'ereditiera Paris Hilton. Più recentemente, aveva accompagnato anche Priscilla Presley, ex moglie di Elvis Presley. Con la scomparsa di Lugner, Vienna perde una delle sue figure più iconiche e un grande ambasciatore della città a livello internazionale. Il suo impegno e la sua passione nel promuovere il Ballo dell'Opera di Vienna resteranno indelebili nella storia della città.