Sciopero generale in Minnesota contro l'Ice e la stretta sull'immigrazione

WASHINGTON, 23 GEN - Sciopero generale oggi in Minnesota contro la stretta sull'immigrazione voluta dall'amministrazione Trump e i metodi brutali dell'Ice. Niente lavoro, niente shopping, niente cene fuori. Centinaia di attività commerciali in tutto lo stato prevedono di chiudere e molte persone si sono impegnate a sospendere le normali attività quotidiane venerdì. La notizia dello sciopero e delle proteste di venerdì si è diffusa "a macchia d'olio", ha affermato Jake Anderson, membro del consiglio direttivo della St. Paul Federation of Educators, un sindacato che rappresenta insegnanti e personale di supporto scolastico. Centinaia di attività commerciali in tutto lo stato, soprattutto a Minneapolis e St. Paul, hanno annunciato la chiusura, mentre altre si sono impegnate a sospendere qualsiasi attività economica, a rimanere a casa dal lavoro o da scuola, o a digiunare per mostrare solidarietà.