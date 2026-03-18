Sciarra non confermata presidente, lascia la Scuola di magistratura

ROMA, 18 MAR - Silvana Sciarra, presidente uscente della Scuola superiore della magistratura, ha rassegnato le sue dimissioni da componente del direttivo e quindi lascia di fatto l'istituto. A due anni dalla sua nomina, Silvana Sciarra - già presidente della Corte Costituzionale - non era stata confermata alla presidenza della Scuola mentre al suo posto è stato eletto Mauro Paladini, docente universitario, originario di Lecce. Finora - a quanto si apprende da ambienti della stessa magistratura - non ci sarebbero precedenti di presidenti non riconfermati a metà del quadriennio del direttivo della Scuola, anche se questa eventualità è giuridicamente possibile.