Sciame sismico tra Romagna e Toscana

ROMA, 05 DIC - Uno sciame sismico è in corso da ieri sera tra Romagna e Toscana. Sei scosse di terremoto sono state registrate finora, a partire dalle 22:38. La più rilevante è stata alle 3:36 ed ha avuto magnitudo 2.5. L'epicentro degli eventi sismici è tra il comune romagnolo di Verghereto (Forlì-Cesena) e quello toscano di Chiusi della Verna (Arezzo).