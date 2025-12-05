Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sciame sismico tra Romagna e Toscana

AA

ROMA, 05 DIC - Uno sciame sismico è in corso da ieri sera tra Romagna e Toscana. Sei scosse di terremoto sono state registrate finora, a partire dalle 22:38. La più rilevante è stata alle 3:36 ed ha avuto magnitudo 2.5. L'epicentro degli eventi sismici è tra il comune romagnolo di Verghereto (Forlì-Cesena) e quello toscano di Chiusi della Verna (Arezzo).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario