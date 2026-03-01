Giornale di Brescia
Scialpinisti in un crepaccio sul Monte Rosa, ricerche ancora sospese

ROMA, 01 MAR - A causa delle condizioni meteo avverse, non riprenderanno oggi le operazioni di recupero di uno scialpinista che ieri è finito in un crepaccio sul versante valdostano del monte Rosa. L'incidente è avvenuto a 4000 metri di quota, nei pressi della punta Vincent. Lo scialpinista si trova incastrato a 30 metri di profondità e le speranze di salvarlo sono praticamente nulle. Oltre a lui altri due scialpinisti sono stati coinvolti e sono rimasti feriti: estratti dal crepaccio, sono stati portati all'ospedale di Aosta in condizioni non gravi. Le operazioni sono state condotte dal Soccorso Alpino valdostano, dal 118 e dalla Guardia di Finanza di Cervinia e Alagna

