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Scialpinista salvato nel Cuneese a 2.850 metri sul monte Oserot

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ACCEGLIO, 08 APR - Uno scialpinista tedesco, infortunato ad una gamba, è stato soccorso oggi pomeriggio grazie a un intervento congiunto del soccorso alpino e del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte su una cresta innevata a 2.850 metri di altitudine. L'intervento è avvenuto lungo la cresta ovest del monte Oserot, in alta valle Maira, nel Cuneese. Intorno alle 12 la centrale operativa ha ricevuto la chiamata di emergenza, a pochi metri dalla cresta. Il tecnico del soccorso alpino è stato sbarcato con il verricello direttamente sul filo di cresta, prestando attenzione a non disturbare l'infortunato con il flusso d'aria generato dal rotore dell'elicottero, dal momento che l'uomo si trovava in una posizione pericolante. In breve il tecnico ha raggiunto lo scialpinista, lo ha stabilizzato e ha messo in sicurezza lo scenario per consentire al medico dell'equipe il recupero dell'infortunato, sempre al verricello, per il trasferimento in ospedale. Non è in pericolo di vita.

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