Scialpinista muore sotto una valanga in Alto Adige

BOLZANO, 22 FEB - Uno scialpinista ha perso la vita sotto una valanga in Alto Adige. L'uomo di 50 anni è stato travolto da una slavina a Merano 2000, una montagna che sovrasta la città del Passirio. I soccorritori sono giunti sul posto con l'elicottero e hanno iniziato le ricerche che sono durate alcune ore. Quando lo scialpinista è stato localizzato e recuperato era ormai deceduto.

Argomenti
BOLZANO

