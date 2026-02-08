Giornale di Brescia
Scialpinista morto sotto una valanga in Alto Adige

BOLZANO, 08 FEB - Uno scialpinista è morto travolto da una slavina che si è staccata da Laste Verdienes, sopra la val Sarentino, in Alto Adige: si tratta di un giovane alto atesino che aveva appena cominciato la discesa verso valle in compagnia di un amico, che è stato solo sfiorato dalla valanga e che ha dato allarme. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino, la Guardia di finanza e due elicotteri, ma quando l'escursionista è stato localizzato e recuperato non c'era più niente da fare. Si tratta della quinta vittima in tre giorni in Trentino Alto Adige, dopo i due freerider finlandesi morti a Solda, i due scialpinisti travolti a Bellamonte e l'escursionista deceduto sulla Marmolada. Nella giornata di oggi il pericolo valanghe era segnalato di grado 3 su 5 (marcato), ma in alcune circostanze e in alcune località può anche essere di livello superiore. Sono frequenti i fenomeni di slavine a lastre, perché la neve caduta abbondante nei giorni scorsi non si è "legata" con quella ghiacciata dei mesi precedenti.

