Scialpinista identificato 60 anni dopo la sua morte

Il ghiaccio della Marmolada torna ad essere studiato dai ricercatori. In mattinata è stato compiuto un sopralluogo in quota con l'obiettivo di acquisire nuovi dati attraverso un apparecchio speciale, il Ground penetrating radar, in dotazione al Dipartimento di ingegneria e scienza dell'informazione dell'Università di Trento, 07 marzo 2024. Lo scopo - informa una nota - è quello di studiare lo stato del ghiacciaio in condizioni termiche differenti: quella realizzata oggi è stata la terza campagna di acquisizione dati dopo i sorvoli compiuti a luglio e agosto 2023, con una situazione di differente contenuto d'acqua liquida all'interno del ghiacciaio. ANSA/ US/ PROVINCIA TRENTO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++