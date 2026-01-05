Giornale di Brescia
Scia sismica nel Maceratese nella notte, la scossa più forte 3.8

ANCONA, 05 GEN - Una scia di scosse sismiche di lieve entità si è registrata nella notte nel Maceratese, all'interno del cratere sismico del 2016, con gli episodi più rilevanti di intensità 3.8 (alle ore 3.31), 3.1 (alle ore 3.38) e 3.1 (alle 5.15) a 21, 24 e 22 chilometri di profondità nella zona di Sant'Angelo in Pontano (le prime due) e Gualdo. Sono 18 le scosse registrate nel Maceratese dall'Ingv tra le 2.46 e le 8.36 di magnitudo compresa tra 2.0 e 3.8; un'altra 2.2 alle 00.44 nell'Ascolano ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). Gli episodi più rilevanti sono stati percepiti anche a Macerata, Ascoli Piceno e a Fermo ma non si registrano danni alle cose o problemi per le persone. Ai vigili del fuoco è arrivata qualche chiamata da cittadini per informazioni sulla situazione ma nessuna richiesta di sopralluoghi o interventi più rilevanti.

