Sci: Tarvisio, per la prima volta anche i Vigili fuoco nei soccorsi in pista

TRIESTE, 16 GEN - Domani 17 Gennaio e dopodomani 18, la Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile farà tappa a Tarvisio (Udine) con le gare di discesa libera e super g. Per la prima volta i Vigili del fuoco collaboreranno al dispositivo di soccorso in pista impegnando personale specializzato nel soccorso neve/ghiaccio che farà parte di squadre miste di soccorritori posizionate in vari punti a bordo pista pronte ad intervenire in caso di bisogno. L'impegno dei Vigili del fuoco è iniziato già due giorni fa, il 14 gennaio, e proseguirà fino al termine della manifestazione sportiva, domenica 18 gennaio. Oltre al personale impiegato per il soccorso in pista, nelle due giornate di gare, i Vigili del fuoco saranno presenti con una squadra e un'autopompaserbatoio in area parterre, allestito all'arrivo della pista di gara per garantire la sicurezza di pubblico e addetti ai lavori.

SciTRIESTE

