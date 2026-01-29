Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Schumer, raggiunto accordo bipartisan contro lo shutdown in Usa

AA

WASHINGTON, 29 GEN - L'ufficio del leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer, ha annunciato il raggiungimento di un accordo bipartisan sui finanziamenti per evitare lo shutdown del governo, mentre la leadership repubblicana al Senato stanno cercando di organizzare una votazione nelle prossime ore. L'accordo, secondo il leader della minoranza, prevede la separazione dei cinque disegni di legge bipartisan sugli stanziamenti, come richiesto dai Democratici, e una proroga di due settimane per i finanziamenti al Dipartimento per la Sicurezza Interna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario