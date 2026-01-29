Schumer, raggiunto accordo bipartisan contro lo shutdown in Usa

WASHINGTON, 29 GEN - L'ufficio del leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer, ha annunciato il raggiungimento di un accordo bipartisan sui finanziamenti per evitare lo shutdown del governo, mentre la leadership repubblicana al Senato stanno cercando di organizzare una votazione nelle prossime ore. L'accordo, secondo il leader della minoranza, prevede la separazione dei cinque disegni di legge bipartisan sugli stanziamenti, come richiesto dai Democratici, e una proroga di due settimane per i finanziamenti al Dipartimento per la Sicurezza Interna.