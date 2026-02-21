Schlein, vediamo se Meloni difenderà il suo amico Trump o gli italiani

FIRENZE, 21 FEB - "La Corte Suprema ieri negli Stati Uniti, applicando la Costituzione, ha ricordato che ogni potere incontra un limite. Siamo curiosi di sapere se Meloni farà un altro video per attaccare i giudici e difendere il suo amico presidente Trump, oppure se difenderà per una volta gli interessi italiani". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando a margine dell'iniziativa 'L'Italia che riparte', organizzata a Firenze dal Partito democratico. "Ricordo che sui dazi questo governo ha minimizzato dall'inizio l'impatto molto duro sulle imprese e lavoratori italiani - ha aggiunto -. Aveva promesso un piano da 24 miliardi che poi è sparito nel nulla, diversamente da quanto hanno fatto paesi come la Spagna che ha messo immediatamente in campo un piano da 14 miliardi di sostegno all'economia. E siamo in attesa di vedere, con grande incertezza perché appunto si parla di nuovi annunci su altri dazi, e mi chiedo se il governo abbia già convocato le parti datoriali, sindacali e sociali per affrontare questa situazione di grave incertezza, che una volta ancora peserà sull'economia italiana".