Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Schlein, vediamo se Meloni difenderà il suo amico Trump o gli italiani

AA

FIRENZE, 21 FEB - "La Corte Suprema ieri negli Stati Uniti, applicando la Costituzione, ha ricordato che ogni potere incontra un limite. Siamo curiosi di sapere se Meloni farà un altro video per attaccare i giudici e difendere il suo amico presidente Trump, oppure se difenderà per una volta gli interessi italiani". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando a margine dell'iniziativa 'L'Italia che riparte', organizzata a Firenze dal Partito democratico. "Ricordo che sui dazi questo governo ha minimizzato dall'inizio l'impatto molto duro sulle imprese e lavoratori italiani - ha aggiunto -. Aveva promesso un piano da 24 miliardi che poi è sparito nel nulla, diversamente da quanto hanno fatto paesi come la Spagna che ha messo immediatamente in campo un piano da 14 miliardi di sostegno all'economia. E siamo in attesa di vedere, con grande incertezza perché appunto si parla di nuovi annunci su altri dazi, e mi chiedo se il governo abbia già convocato le parti datoriali, sindacali e sociali per affrontare questa situazione di grave incertezza, che una volta ancora peserà sull'economia italiana".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FIRENZE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario