Schlein, uniti vinciamo, viva l'Italia antifascista

ROMA, 17 SET - "Uniti insieme andiamo a vincere nelle Marche, per portare i valori della nostra Costituzione che, come tutti noi e tutti voi, è antifascista. Andiamo a vincere nelle Marche, evviva l'Italia antifascista". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al comizio di Pesaro in sostegno del candidato governatore Matteo Ricci.