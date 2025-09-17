Schlein, uniti vinciamo, viva l'Italia antifascista
Elly Schlein segretaria nazionale del Pd alla festa dell'Unità. Torino 07 settembre 2025 ANSA/TINO ROMANO
AA
ROMA, 17 SET - "Uniti insieme andiamo a vincere nelle Marche, per portare i valori della nostra Costituzione che, come tutti noi e tutti voi, è antifascista. Andiamo a vincere nelle Marche, evviva l'Italia antifascista". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al comizio di Pesaro in sostegno del candidato governatore Matteo Ricci.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti