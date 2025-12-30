Giornale di Brescia
Schlein, una manovra sbagliata e di austerità

MONTEPULCIANO, 30 DIC - "Le prime preoccupazioni degli italiani sono il carovita e liste d'attesa per la sanità. Sono le cose che fanno la dignità delle persone: mangiare e curarsi. Stiamo parlando della carne viva. E' una manovra che non affronta le prime preoccupazioni degli italiani è sbagliata, è una manovra di austerità, che prevede la crescita zero". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulla Manovra, in corso alla Camera. "E' una manovra che aiuta i più ricchi, tagliando alla sanità pubblica, tagliando alla scuola pubblica e all'università, aprendo autostrade al privato".

