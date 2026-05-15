Schlein, un legge su matrimoni egualitari e per i figli di coppie omogenitoriali

ROMA, 15 MAG - "Siamo qui ad ascoltare, a prendere impegni molto chiari per quanto riguarda quello che sarà poi il programma con cui ci presenteremo, a ribadire l'impegno su una legge contro l'omolesbobitransfobia e contro l'odio, per i matrimoni egualitari, per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali, cosa a cui stanno sopperendo i tribunali e anche i nostri sindaci". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del convegno in corso a Roma "Verso il 17 maggio. Giornata internazionale contro l'Omo-Lesbo-Bi-Transfobia". "E' la politica che deve assumere le responsabilità di riconoscere i diritti fondamentali delle persone e non devono essere più i tribunali costretti a sopperire a questa mancanza".