Schlein, 'testardamente unitari' è un metodo che porta frutti

ROMA, 15 DIC - "Noi dobbiamo farci trovare pronti. Apprezzo molto il lavoro che state facendo con le altre forze alternative alla destra. Testardamente unitari noi, sempre. Perché questo metodo ci sta portando degli importanti frutti, e li ho elencati anche ieri nell'assemblea del partito". Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlein nel suo intervento alla festa del Pd Sicilia a Catania.