Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Schlein, 'testardamente unitari' è un metodo che porta frutti

AA

ROMA, 15 DIC - "Noi dobbiamo farci trovare pronti. Apprezzo molto il lavoro che state facendo con le altre forze alternative alla destra. Testardamente unitari noi, sempre. Perché questo metodo ci sta portando degli importanti frutti, e li ho elencati anche ieri nell'assemblea del partito". Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlein nel suo intervento alla festa del Pd Sicilia a Catania.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario