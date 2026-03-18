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Schlein, taglino le accise con l'extragettito

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ROMA, 18 MAR - "So che dalle parti del governo stanno discutendo" sul tema energia "noi gli chiediamo di sbrigarsi perché abbiamo proposto di ridurre le accise utilizzando l'extra gettito Iva, che sta già entrando dall'inizio di questa guerra illegale voluta da Trump e Netanyahu nelle casse dello Stato. Giorgia Meloni deve subito restituire questi soldi ai cittadini tagliando le accise. Le chiediamo di fare molto in fretta". Lo dice Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, a margine del comizio finale del fronte del no al referendum sulla giustizia di piazza del Popolo, a Roma. "Le chiediamo di fare molto in fretta perché è da sabato 7 marzo che abbiamo avanzato questa proposta di attivare le accise mobili e ancora non abbiamo visto risposte per quei cittadini che hanno visto la benzina e il diesel sopra i due euro"

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