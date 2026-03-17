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Schlein sul referendum, 'spiace che destra non abbia raccolto appello Mattarella'

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NAPOLI, 17 MAR - "A me spiace che la destra non abbia voluto raccogliere l'appello di alto profilo che è arrivato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella. Questa riforma va contrastata nel merito, noi stiamo facendo una campagna tutta sul merito proprio per spiegare perché è una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando a Napoli per un appuntamento a favore del no al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. "Non è - ha sottolineato Schlein - che la giustizia non si possa migliorare, ma non la migliori mettendo i giudici sotto il controllo del governo, che pare essere l'unica vera argomentazione di questi ministri, che lo dicono pure ad alta voce, oppure i loro capi di gabinetto perché l'altro giorno la dottoressa Bartolozzi ha detto votate sì per togliere di mezzo la magistratura, un plotone di esecuzione. Non si è scusata non si è dimessa, è ancora al posto suo e ha messo una toppa peggiore del buco dicendo ma io mi riferivo solo a una parte della magistratura".

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