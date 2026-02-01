Schlein, su Askatasuna ho sentito Meloni, non si strumentalizzi

MILANO, 01 FEB - "Le forze dell'ordine sono un patrimonio dello Stato, non una questione di parte". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein commentando a Milano gli scontri avvenuti ieri a Torino durante il corteo in sostegno del centro sociale Askatasuna. "Per questo siamo preoccupati dalle strumentalizzazioni di queste ore, per cui ho chiamato la presidente del Consiglio perché in questi momenti le istituzioni devono unire non dividere", ha concluso.