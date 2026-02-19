Giornale di Brescia
Italia e Estero

Schlein, spero che Meloni ascolti Mattarella

AA

ROMA, 19 FEB - "Ho detto fin dall'inizio che non avremmo politicizzato, non è un referendum contro il governo o contro la magistratura. Speravo che tutti ascoltassero le parole" di Mattarella, "spero che da qui in avanti lo faranno. Dopo poche ore abbiamo visto un altro video di Meloni che attaccava i giudici. Quando si mina la fiducia verso una istituzione poi i cittadini perdono la fiducia verso tutte le istituzioni. Quello di Mattarella è un richiamo che va ascoltato con grande attenzione, per quello va ringraziato". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a Dritto e Rovescio su Rete 4

Argomenti
ROMA

