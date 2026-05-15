Schlein, sostegno per Martina alla Fao, anche governo faccia sua parte

- TORINO, 15 MAG - "Ho dato pieno sostegno appena emersa la candidatura autorevole di Maurizio Martina che ha lavorato benissimo in questi anni alla Fao". Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, a margine della sua visita al Salone del Libro di Torino, in merito alla candidatura di Maurizio Martina a direttore generale della Fao. "Noi stiamo facendo la nostra parte come Partito Democratico anche nelle interlocuzioni internazionali con tutti, speriamo che anche il governo faccia la sua parte. È una occasione molto importante non soltanto per l'Italia, ma anche per tutta Europa perché sono diversi decenni che non c'è un presidente europeo. Quindi sosteniamo con forza Maurizio e facciamo la nostra parte anche noi"