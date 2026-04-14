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Italia e Estero

Schlein, solidarietà a Meloni, non accettiamo attacchi a nostro Paese

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ROMA, 14 APR - "Ferma condanna per attacco del presidente Donald Trump alla presidente Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone". Così la segretaria Dem Elly Schlein in Aula alla Camera. "Siamo avversari in quest'Aula - ha aggiunto - ma tutti cittadini italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese".

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