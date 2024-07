Schlein, siamo contenti di proporre De Pascale in Emilia Romagna

ROMA, 13 LUG - "Siamo molto contenti di proporre Michele De Pascale come candidato presidente alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna. Il sindaco di Ravenna ha già dimostrato grandi capacità di rinnovamento e di gestione della cosa pubblica amministrando la sua comunità con competenza e passione civile, sapendo rispondere concretamente ai bisogni delle persone anche in questi anni difficili tra pandemia e alluvione e saprà dare uno slancio di innovazione garantendo continuità al buon governo dell'Emilia-Romagna". Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. Il candidato, aggiunge, "potrà contare sul supporto prezioso di una squadra e di una comunità che condividono un progetto e una visione per il futuro di una Regione che anche nei momenti più difficili non ha mai lasciato indietro nessuno". Quindi ringrazia "Stefano Bonaccini per lo straordinario servizio che ha reso all'Emilia-Romagna tutta in questi dieci anni di governo e per quello che da amministratore ha insegnato a tanti di noi che hanno avuto l'occasione di lavorare insieme a lui". E Schlein ringrazia "anche tutta la Giunta uscente nella quale potevano esserci diversi ottimi potenziali candidati, a partire da Vincenzo Colla che ringrazio in modo particolare per la generosità e lo spirito di squadra. A dimostrazione che non solo abbiamo un'ottima classe dirigente da offrire ai cittadini, ma che sa dimostrarsi tale nel momento delle scelte importanti anche perché sa convergere su una candidatura unitaria, senza anteporre le aspirazioni personali all'obiettivo politico comune". "Le interlocuzioni positive con le altre forze del centrosinistra - osserva Schlein - mi hanno restituito un quadro molto favorevole sulla possibilità di costruire un'alleanza molto ampia e coerente, che insieme ad un progetto condiviso per il futuro dell'Emilia-Romagna è adesso la nostra priorità e che come Michele De Pascale ha già annunciato partirà da una fabbrica del programma che vuole coinvolgere tutte e tutti quanti vogliano dare un contributo, nelle forze politiche, sociali e economiche della regione".