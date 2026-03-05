Schlein, serve ora il no all'uso delle basi militari, viola la Carta

ROMA, 05 MAR - "Noi diciamo no all'autorizzazione delle basi per appoggiare in un nessun modo questa guerra che viola il diritto internazionale. Il punto non è che tornererete qui se ve le chiedono. Dovete dire di no già adesso, pechè sarebbe contro l'articolo 11 della costituzione". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nell'Aula della Camera sull'Iran.