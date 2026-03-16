Schlein, se il governo riapre i canali con la Russia si allontana dall'Ue

ROMA, 16 MAR - Dell'incontro fra Cirielli e l'ambasciatore russo "lo abbiamo scoperto soltanto oggi, abbiamo già depositato una interpellanza. Se il governo sta riprendo o riavvicinando le relazioni diplomatiche con la Russia si allontana dalla posizione unitaria dell'Ue, e deve fare chiarezza su cos'hanno discusso l'ambasciatore russo e Cirielli". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Tagadà su La7.