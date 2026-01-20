Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Schlein scrive a primo ministro danese, 'sostegno contro minacce Trump'

AA

ROMA, 20 GEN - "Gentile Primo Ministro, Cara Mette, le ripetute e continue minacce del Presidente degli Stati Uniti Trump contro la sovranità territoriale della Danimarca e il diritto all'autogoverno della Groenlandia, sono totalmente incompatibili con i principi delle relazioni internazionali, il rispetto dello stato di diritto e anche con i più elementari standard della diplomazia. L'integrità territoriale e la sovranità sono pilastri del diritto internazionale. La loro tutela è essenziale non solo per l'Europa, ma per la comunità internazionale nel suo complesso, al fine di garantire la pace e la sicurezza globale". Così la segretaria del Pd Elly Schlein in una lettera inviata a Mette Frederiksen, primo ministro della Danimarca. "A nome del Partito Democratico, desidero esprimere la nostra piena solidarietà e il nostro inequivocabile sostegno al popolo e al governo della Groenlandia e della Danimarca. Potete contare pienamente sulla solidarietà di tutte le forze progressiste in Italia e in tutta Europa, per difendere il diritto internazionale, la sovranità democratica e sostenere l'integrità territoriale della Danimarca. Avremo l'opportunità di discutere di questa situazione in una delle nostre prossime riunioni del PSE e di lavorare per una strategia comune all'interno della nostra famiglia progressista. Ora più che mai l'Unione Europea e i suoi Stati membri devono dimostrare la loro unità", conclude.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario