Schlein scrive a primo ministro danese, 'sostegno contro minacce Trump'

ROMA, 20 GEN - "Gentile Primo Ministro, Cara Mette, le ripetute e continue minacce del Presidente degli Stati Uniti Trump contro la sovranità territoriale della Danimarca e il diritto all'autogoverno della Groenlandia, sono totalmente incompatibili con i principi delle relazioni internazionali, il rispetto dello stato di diritto e anche con i più elementari standard della diplomazia. L'integrità territoriale e la sovranità sono pilastri del diritto internazionale. La loro tutela è essenziale non solo per l'Europa, ma per la comunità internazionale nel suo complesso, al fine di garantire la pace e la sicurezza globale". Così la segretaria del Pd Elly Schlein in una lettera inviata a Mette Frederiksen, primo ministro della Danimarca. "A nome del Partito Democratico, desidero esprimere la nostra piena solidarietà e il nostro inequivocabile sostegno al popolo e al governo della Groenlandia e della Danimarca. Potete contare pienamente sulla solidarietà di tutte le forze progressiste in Italia e in tutta Europa, per difendere il diritto internazionale, la sovranità democratica e sostenere l'integrità territoriale della Danimarca. Avremo l'opportunità di discutere di questa situazione in una delle nostre prossime riunioni del PSE e di lavorare per una strategia comune all'interno della nostra famiglia progressista. Ora più che mai l'Unione Europea e i suoi Stati membri devono dimostrare la loro unità", conclude.