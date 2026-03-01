Giornale di Brescia
Schlein, pronta alle primarie di coalizione

ROMA, 01 MAR - "Come sceglieremo il futuro candidato premier del centrosinistra? Le modalità le decideremo insieme agli alleati: si può fare come la destra, indicando chi prende un voto in più, oppure scegliere altre strade, come le primarie di coalizione, a cui ho già dato la mia disponibilità". Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del PD, intervenuta a "Il Punto G" condotto da Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio

