Schlein, pronta alle primarie di coalizione
AA
ROMA, 01 MAR - "Come sceglieremo il futuro candidato premier del centrosinistra? Le modalità le decideremo insieme agli alleati: si può fare come la destra, indicando chi prende un voto in più, oppure scegliere altre strade, come le primarie di coalizione, a cui ho già dato la mia disponibilità". Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del PD, intervenuta a "Il Punto G" condotto da Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti