Schlein, preoccupati per quanto accaduto a Erbil, serve cessate il fuoco

ROMA, 12 MAR - "Siamo preoccupati" per quanto accaduto a Erbil e, "innanzitutto, c'è la nostra solidarietà che va ai nostri militari che hanno subito questo attacco". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Rtl 102.5. Quanto accaduto, ha aggiunto, "ci vede rinnovare la richiesta di un cessate il fuoco immediato. Questa è una guerra illegale che non doveva iniziare, siamo tutti d'accordo che l'Iran deve fermarsi, ma si devono fermare le bombe di Trump e di Israele" perchè "se si smantella il diritto internazionale con attacchi unilaterali vale la legge del più forte".

ROMA

