Schlein, Pd perno fondamentale di questa alleanza

MONTEPULCIANO, 30 NOV - "Il Pd è un perno fondamentale di questa alleanza, un ruolo costruito sul campo, tornata dopo tornata. Non partiamo da zero, tante sono le proposte legislative che hanno unito i gruppi della coalizione progressista, abbiamo organizzato piazze". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein all'incontro Costruire l'alternativa, in corso a Montepulciano. "Serve una proposta che sappia unire più voci e culture anche personalità fuori da noi. Serve una cornice valoriale per il progetto che dobbiamo costruire anche con le altre forze di opposizione. Un processo difficile che parte da un percorso di ascolto nel paese".

