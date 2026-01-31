Giornale di Brescia
Schlein, parte oggi la campagna per spiegare le ragioni del nostro No

NAPOLI, 31 GEN - "Il Partito Democratico sarà impegnato in queste settimane nella campagna per spiegare le ragioni del nostro no al referendum di riforma costituzionale". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein giunta a Napoli per il convegno organizzato da "Energia Popolare" che fa capo a Stefano Bonaccini. "Facciamo partire questo momento di confronto su come sta cambiando in fretta il mondo e come non farci sopraffare dalle angosce ma invece avere una speranza di cambiamento che rimetta al centro la giustizia per le persone, i salari delle persone, il diritto alla salute, cose che questo governo di Giorgia Meloni purtroppo ha completamente dimenticato". Schlein ha quindi aggiunto che per la campagna referendaria tornerà a Napoli, "saremo qui il 13 e il 14 di febbraio". "Tutto il Pd - ha proseguito - sarà impegnato a tutti i livelli territoriali, nelle strade, nelle piazze, ai banchetti per spiegare il no al referendum e nell'altra i nostri militanti saranno impegnati a chiedere alle persone qual è la loro condizione sociale. Chiederemo ai cittadini quale sia la loro esperienza con la sanità pubblica, in un Paese in cui aspetti un anno e mezzo per la gastroscopia. Qual è la loro condizione di lavoro, visto che continua a rivendicare dei dati la presidente Meloni. L'ha fatto anche ieri, il problema è che non guarda dentro quei dati soprattutto qui al sud, dove sappiamo che i giovani sono in difficoltà, non trovano lavoro e molto spesso si sentono costretti a spostarsi".

Argomenti
NAPOLI

