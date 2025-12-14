Giornale di Brescia
Schlein, oggi la maggioranza è più larga,resto la segretaria di tutti

ROMA, 14 DIC - "C'era chi scommetteva sulle divisioni nel nostro campo" e invece "non solo ci siamo ma siamo competitivi e siamo la prima forza di opposizione. Il partito è più unito e compatto che mai e di questo ringrazio tutti", anche "il presidente Bonaccini perché l'unità non si fa da soli. E' finito il tempo delle divisioni e dei litigi, la maggioranza è oggi più larga ma io continuo e continuerò a essere sempre la segretaria di tutto e di tutti la segretaria di tutto il partito". Così la segretaria del Pd Elly Schlein aprendo l'assemblea nazionale

