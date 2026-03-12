Giornale di Brescia
Schlein, Meloni sta facendo tutto da sola. Noi ci siamo ma posi clava

ROMA, 12 MAR - "Meloni sta facendo tutto da sola. Lo abbiamo detto ieri: noi ci siamo come ci siamo sempre stati. A giugno io per prima chiamai la presidente del Consiglio. Ora deve posare la clava. Gli italiani non meritano questo spettacolo". Lo ha detto la segretaria dem, Elly Schlein, rispondendo su SkyTg24 a stretto giro alla nota della premier Meloni e ribadendo che "lei il mio numero ce l'ha...".

