Schlein, Meloni si fermi col Ponte, usi le risorse per difendere il territorio

ROMA, 30 GEN - "Di fronte ai gravissimi danni che ha subito la Sicilia, il governo non può continuare a voltarsi dall'altra parte. Giorgia Meloni si fermi sul progetto del Ponte sullo Stretto e riprogrammi quelle risorse per i territori colpiti". Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. "C'è più di un miliardo stanziato per il 2026 che comunque non può essere usato per lo stop della Corte dei Conti. Anziché sprecarlo, lo destini immediatamente alle opere di messa in sicurezza e ricostruzione nei territori colpiti. È incomprensibile ostinarsi a destinare miliardi su un'opera faraonica che nemmeno i siciliani vogliono, mentre intere comunità fanno i conti con danni enormi, infrastrutture fragili e un territorio sempre più esposto agli effetti della crisi climatica. Servirebbe un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico. La priorità ora sia la sicurezza delle persone, non l'impuntatura ideologica e la propaganda".

