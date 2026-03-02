Schlein, Meloni riferisca al Parlamento e dia una parola chiara
AA
ROMA, 02 MAR - "Apprezziamo la vostra disponibilità a venire, ma chiediamo una informativa della presidente del consiglio, perché le implicazioni politiche chiamano in causa l'intero Paese, c'è bisogno di una parola chiara di Meloni". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in commissione congiunta difesa e esteri dopo le comunicazioni dei ministri sui fatti del Medioriente e l'attacco all'Iran.
