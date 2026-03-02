Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Schlein, Meloni riferisca al Parlamento e dia una parola chiara

AA

ROMA, 02 MAR - "Apprezziamo la vostra disponibilità a venire, ma chiediamo una informativa della presidente del consiglio, perché le implicazioni politiche chiamano in causa l'intero Paese, c'è bisogno di una parola chiara di Meloni". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in commissione congiunta difesa e esteri dopo le comunicazioni dei ministri sui fatti del Medioriente e l'attacco all'Iran.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario