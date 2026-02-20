Schlein, Meloni ribalta la realtà e attacca i giudici

FIRENZE, 20 FEB - "Mi sembra di stare di fronte al ribaltamento della realtà. Ieri ho sentito le parole della presidente del Consiglio che come al solito, senza assumersi le responsabilità di quello che dice, dice che qualcuno vuole la lotta nel fango. A proposito di fango basterebbe andare a vedere i canali social del partito che guida, in cui c'è un costante attacco e delegittimazione dei giudici e delle loro decisioni". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando a margine dell'iniziativa 'L'Italia che riparte', organizzata a Firenze dal Partito democratico.