Schlein, Meloni racconta paese inesistente, Manovra è sbagliata

ROMA, 21 DIC - "Una manovra fatta tagliando le pensioni, sulla pelle di chi ha lavorato una vita. Una manovra che colpisce la sanità pubblica, mentre sei milioni di persone rinunciano alle cure. Una manovra che taglia scuola e università e poi insulta gli studenti, definendoli inutili. Intanto il governo si è spaccato e Giorgia Meloni, dopo giorni di silenzio, prova a raccontare un Paese che non esiste, sostenendo che gli italiani sarebbero pure felici di questa legge di bilancio. La verità è semplice: questa manovra è sbagliata, questa maggioranza ha fallito. E gli italiani meritano di meglio di una presidente del Consiglio incoerente che continua a prenderli in giro ormai da tre anni." Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

