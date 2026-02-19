Schlein, Meloni non perde occasione dare colpa ai giudici per qualsiasi cosa

ROMA, 19 FEB - "Meloni non perde occasione per dire che è colpa dei giudici di qualsiasi cosa, soprattutto di ciò che non riesce a fare dopo averlo promesso. Hanno fatto un centro in Albania ma la corte internazionale ha detto che non così non può essere usato. Hanno messo tutto sul Ponte e la corte dei conti ha fatto notare che ci sono delle cose che non vanno. Capisco che è frustrante, ma non è colpa dei giudici se non sanno scrivere una legge". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a Dritto e Rovescio su Rete 4