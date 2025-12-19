Giornale di Brescia
Schlein, Meloni faceva la spavalda ma ieri notte si è rotta la maggioranza

ROMA, 19 DIC - "E' finita Atreju ma il Paese reale è ancora lì e se ne dovrebbero occupare e quello che è successo in questi giorni è inaccettabile: solo due giorni fa Meloni faceva la spavalda in Aula contro l'opposizione, ieri notte si è rotta la sua maggioranza". Lo ha detto la leader del Pd Elly Schlein in una conferenza al Senato. "Sulle pensioni - ha detto - si consuma il più alto tradimento delle promesse elettorali di Meloni. Ci portano a poche ore dall'esercizio provvisorio e stanno ancora litigando".

ROMA

