Schlein, Meloni dica se vuole cambiare Carta per entrare nel Board

ROMA, 24 GEN - "Trump ha detto che Meloni vuole disperatamente entrare a far parte di questo Board of Peace, che è un altro tentativo di delegittimare le Nazioni Unite, un Onu a pagamento fatto su misura degli interessi di Trump. Io penso che un grande Paese come il nostro non debba farne parte. Trump ha aggiunto che Meloni vorrebbe molto disperatamente entrare, ma deve prima passare dal Parlamento. Io ho chiesto ieri già a Giorgia Meloni di smentirlo o di dirci se ha promesso di cambiare la Costituzione. Credo invece che l'Italia per la sua storia debba difendere le Nazioni Unite e farle funzionare, perché se salta il dialogo c'è soltanto la legge del più forte che esattamente quella che vuole Trump". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della 'Giornata in memoria di David Maria Sassoli' organizzata al circolo PD di Sutri. "Meloni - ha aggiunto - dice che è aperta e interessata a far parte di questo Board of peace ma purtroppo ci sono dei limiti della costituzione. Ecco lei dice purtroppo c'è la Costituzione, noi diciamo per fortuna che c'è la Costituzione che garantisce che il nostro Paese non possa partecipare ad un organismo non in condizioni di parità e che dubito voglia lavorare per la pace".