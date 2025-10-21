Giornale di Brescia
Schlein, mai detto che il mandante per Ranucci è governo Meloni

"Chi ha mai detto che la bomba l'avesse messa il governo Meloni o che fossero i mandati? Sui mandanti sta lavorando la magistratura, un lavoro che noi supportiamo e che seguiremo con grande attenzione". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine della manifestazione a sostegno di Sigfrido Ranucci a piazza Santi apostoli. "Noi non siamo mica come loro che ci hanno accusato di essere i mandanti di omicidi fatti dall'altra parte dell'oceano e che abbiamo condannato come tutti". Sono loro che "però non dicono una parola quando vengono arrestati in Italia per un omicidio di un autista tre ultras dell'estrema destra". "Io - ha spiegato la segretaria Pd - ho affermato un fatto: dove l'estrema destra governa indebolisce la democrazia e la libertà di stampa. O non abbiamo visto i giornalisti uscire in fila dal pentagono". Quanto all'attentato a Ranucci , Schlein aggiunge: "Non facciamo finta: bene la solidarietà, ma non basta la solidarietà. Servono fatti concreti. In questi anni il giornalismo di inchiesta è stato ridimensionato nella Tv pubblica e sono state fatte moltissime querele temerarie. Allora, a parte la solidarietà, vogliono fare un atto concreto? Ritirino un po' di quelle querele temerarie e approvino il nostro emendamento con cui chiediamo il recepimento della direttiva europea che a tutela dei giornalisti indipendenti e di inchiesta chiede proprio di evitare il meccanismo delle querele temerarie. Fatti concreti!".

