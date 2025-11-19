Schlein, maggioranza vuole una legge elettorale per non perdere

ROMA, 19 NOV - "Se hanno intenzione di cambiare la legge elettorale ancora a noi non hanno detto come. Leggiamo anche noi le ricostruzioni sui giornali. Però L'impressione è che se vogliono affrettarsi a cambiarla adesso è perché hanno capito che con la coalizione che abbiamo costruito per tutte le Regionali con questa legge loro perdono. E non mi sembra una buona ragione per fare dei cambiamenti". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera, rispondendo a una domanda sulle mosse della maggioranza sulla legge elettorale. "Anche perché - ha aggiunto Schlein - sono loro che si vantano tanto della solidità che questa stessa legge gli ha concesso. Allora vuol dire che stanno ammettendo che non hanno vinto per loro forza ma per divisioni degli avversari, e queste divisioni finalmente le stiamo sanando e componendo".